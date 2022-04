Sem Geninho, Vitória treina bolas paradas antes de jogo-treino

Debaixo de chuva, o Vitória realizou mais uma sessão de treinamento nesta sexta-feira, 1º, no CT Manoel Pontes Tanajura. A atividade foi desenvolvida no campo 2 sob comando do assistente técnico Ricardo Silva.>>Leia mais notícias sobre o Vitória

O trabalho teve início com aquecimento ministrado pela equipe de preparação física. Em seguida, o assistente aplicou um treinamento tático e fechou a programação com bola parada.Já os goleiros do elenco, Lucas Arcanjo, Cabral e Yuri, fizeram antes uma atividade específica com o preparador da posição, Itamar Ferreira.Neste sábado, 2, às 9h, o técnico Geninho vai observar a equipe no jogo-treino contra o Five FC, no campo do Estádio Barradão. A partida terá transmissão da TV Vitória, através do Youtube.