Sem impasse do ex, Wanessa Camargo se convida para o BBB23

Muito se falou sobre um convite da Globo para que Wanessa Camargo fizesse parte do camarote do BBB23 no ano que vem ao longo da semana, mas a verdade é que a cantora quem se colocou à disposição para participar da atração. Isso mesmo, ela se convidou para ser uma sister do maior reality show do país, agora que está liberta do que a prendia no passado.

Conforme a coluna LeoDias noticiou no dia seis de maio deste ano, Wanessa já havia declinado convites para o BBB, na Globo, e também para A Fazenda, na Record. O motivo? O seu ex-marido Marcos Buaiz a proibia de atrelar o seu nome a programas do gênero. Participar de um reality show sempre foi um desejo da filha de Zezé e Zilu, que enxergava nestes formatos uma possibilidade de alavancar os singles de sua carreira.

Sem o impasse do pai dos seus filhos e tendo deixado claro, com todas as letras, para Boninho e companhia a sua vontade, ela deve com toda certeza figurar entre os vinte nomes do Big Brother Brasil no ano que vem. A oportunidade mais recente perdida pela famosa foi a de apresentar um programa no canal pago Discovery Home & Health sobre moda, beleza e saúde, que teve de ser negado pois ela sempre levou em consideração a opinião do ex-marido e evitava criar atritos dentro de casa.

Wanessa e Marcos ficaram juntos por 17 anos e são pais de José Marcus, de dez anos, e de João Francisco, de sete. Ela hoje namora com o ator Dado Dolabella, que se tornou o campeão da primeira edição de A Fazenda.

