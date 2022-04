Sem indicar futuro, Eduardo Leite renuncia ao governo do Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) deixou o Palácio Piratini. No seu lugar, ficou o vice, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB). Leite não detalhou a qual cargo pretende concorrer, disse que era muito cedo para falar sobre isso e que iria construir o caminho com muita transparência. “Eu estou muito feliz e muito seguro, confiante de que eu preciso seguir em frente. É o sonho pedindo passagem. E o sonho, vocês sabem, é aquilo que move o mundo. Muito obrigado a cada um de vocês”, disse Leite. No discurso, falando em sonho, dá a entender que não vai desistir de ser candidato à presidência da República, embora, pelo PSDB, esse espaço seja de João Doria, que venceu as prévias do partido e que, depois das movimentações da última quinta-feira, 31, teve apoio reafirmado pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo. Eduardo Leite chegou a cogitar deixar o PSDB e migrar para o PSD, mas decidiu permanecer no partido.

*Com informações da repórter Carolina Abelin