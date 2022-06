Sem nome no BID, Enderson Moreira não comandará o Bahia contra o Brusque

O Bahia vai ter que esperar um pouco mais para estrear o técnico Enderson Moreira de maneira oficial. Substituto de Guto Ferreira, o treinador não vai ficar na beira do campo na partida contra o Brusque, nesta terça-feira (28), às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela Série B.

Enderson não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e não ganhou condições de representar o Esquadrão. O prazo limite era até esta segunda-feira (27). Sem ele, o tricolor vai ser dirigido pelo português Bruno Lopes, auxiliar fixo do Bahia.

Além de Bruno, Luís Fernando Flores, que faz parte da comissão técnica de Enderson Moreira, também ficará na beira do campo. Apesar da ausência do treinador, o time que vai à campo contra o Brusque terá a influência do técnico.

Na tarde desta segunda-feira (27), Enderson comandou o primeiro treino no retorno ao Bahia. Ele montou o time titular e passou orientações aos jogadores. A tendência é a de que o treinador fique disponível para comandar a equipe na partida contra o Grêmio, no domingo (3), na Fonte Nova.