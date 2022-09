Sem Rashford, Inglaterra convoca jogadores para enfrentar Itália e Alemanha

Nesta quinta-feira (15/9), o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, convocou 28 jogadores para os confrontos contra Itália e Alemanha, pela Nations League. O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, ficou de fora. O jogador voltou a se destacar ao marcar um gol contra o Liverpool e dois diante do Arsenal na atual edição do Campeonato Inglês.

“Tinham jogadores que queríamos envolver desta vez, mas isso não quer dizer que esse é o fim para outros que não foram envolvidos. Marcus Rashford, por exemplo, mostrou bons sinais recentemente. Ele é um jogador que conhecemos bem, então se ele conseguir desempenhar em alto nível nas próximas semanas, certamente ele será considerado (para a lista da Copa do Mundo”, justificou Southgate.

A novidade da lista é Ivan Toney, atacante de 26 anos do Brenford, convocado pela primeira vez. Além disso, Eric Dier, do Tottenham, voltou a ser chamado.

A Inglaterra vai enfrentar a Itália, dia 23 de setembro, em Milão, às 15h45 (de Brasília). No dia 26, os ingleses recebem a Alemanha, em Wembley, no mesmo horário.

O grupo de Gareth Southgate vive situação complicada no grupo três da Nations League. O time é o lanterna da chave, com dois pontos, cinco atrás da líder Hungria. Apenas o primeiro colocado avança para a semifinal.

Veja os 28 jogadores convocados pela Inglaterra:

Goleiros: Dean Henderson, Nick Pope e Aaron Ramsdale;

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Eric Dier, Marc Guéhi, Reece James, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Fikayo Tomori, Kieran Trippier e Kyle Walker;

Meio-campistas: Jude Bellingham, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice e James Ward-Prowse;

Atacantes: Tammy Abraham, Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Raheem Sterling e Ivan Toney.