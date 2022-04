Sem Rodallega, Bahia inicia preparação para confronto com o Náutico

Depois de estrear na Série B com triunfo sobre o Cruzeiro, por 2×0, na última sexta-feira (8), na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Náutico, na próxima sexta-feira (15), no estádio dos Aflitos, em Recife.

Na manhã desta segunda-feira (11), os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia do CT Evaristo de Macedo. Logo depois, eles foram para o campo e participaram de uma atividade em espaço reduzido.

A grande ausência do dia ficou por conta do atacante Hugo Rodallega. O colombiano deixou a partida contra o Cruzeiro reclamando de um desconforto na região da coxa. Nesta manhã, ele passou por exames para verificar se sofreu algum tipo de lesão.

No final de semana, Rodallega usou as redes sociais para postar fotos do tratamento que estava fazendo. Principal jogador do Bahia na temporada, ele ainda não sabe se terá condições de entrar em campo contra o Náutico.

Quem também foi diagnosticado com desconforto muscular foi o meia Lucas Mugni. O argentino segue em tratamento e nesta segunda-feira fez um trabalho específico na fisioterapia.