Sem Rony, Abel escala Palmeiras para duelo com Atlético pela Libertadores

Adversário do Atlético nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Mineirão, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras foi escalado sem a presença de seu camisa 10, o atacante Rony.

Importante peça no sistema do técnico Abel Ferreira, o jogador acabou nem viajando para Belo Horizonte. Rony já está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas foi poupado pela comissão do Palmeiras.

Tirando a sua ausência, o time alviverde chega com força máxima para o confronto com o Galo. Esse duelo é uma reedição da Libertadores de 2021, quando as equipes se enfrentaram nas semifinais do torneio.

O Verdão vai a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López.