Semana da Colômbia em Salvador tem tem bate-papo sobre café colombiano e degustação do produto

A Semana da Colômbia em Salvador contou com dois eventos gastronômicos nesta quinta-feira (2). O Restaurante Omi, no Hotel Fera Palace, recebeu o Conexão Colômbia x Brasil, um jantar que conectou o melhor da culinária brasileira e colombiana desde o Nordeste brasileiro até o Caribe colombiano. No Museu da Gastronomia Baiana, no Pelourinho, o público teve acesso gratuito a um bate-papo sobre os cafés colombianos, seguido por uma degustação.

A Coordenadora Operacional do Restaurante Senac Pelourinho, Ana Carla Pereira, fez a mediação do bate-papo, que contou com representantes colombianos, como Manuel Leiva, da ProColombia (Escritório Comercial do país), e o Barista Sérgio Cano, que atualmente trabalha e mora em Salvador. Participaram também os Baristas do Senac Anderson Almeida, Igor Dias e Lucio Rodrigues, juntamente com os chefs Cristiano Ribeiro e Djenal Santos.

Além de apreciadores de café e estudantes, o evento teve como público empresários do setor de gastronomia e café, docentes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), do Senac, profissionais da mídia, colunistas e gestores.

“Além do bate-papo, que contou com relato pessoal dos participantes e apresentação de pesquisas sobre a história do café colombiano e posicionamento da Colômbia no cenário internacional da produção e exportação de café, foram desenvolvidos métodos de extração de café diversos que resultam em características específicas de produção”, explicou a coordenadora Ana Carla.

Os chefs também conversaram sobre o hábito do colombiano no consumo de café e preparações gastronômicas. Ao final, os convidados participaram de uma degustação de cafés, bebidas e iguarias colombianas e conheceram um pouco mais da cultura desse país. O café utilizado na degustação foi também um grão colombiano.

Vale ressaltar que o público foi recepcionado no espaço Café & Chocolate, uma cafeteria recém inaugurada no Museu da Gastronomia com ênfase em cafés locais e difusão da cultura dos segmentos que carrega no seu próprio nome.

Sobre a Semana da Colômbia em Salvador

A Semana da Colômbia comemora os 95 anos de um ponto crucial da história entre os dois países. No dia 24 de abril de 1907, foi assinado o Tratado Vásquez Cobo – Martins, com o objetivo de definir os limites dos 1.644 km de linha de fronteira entre a Colômbia e o Brasil.



Na sexta-feira (3), às 17h30, os balés folclóricos da Colômbia e da Bahia se encontram novamente, para uma apresentação no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Os grupos levarão ao Centro Histórico de Salvador apresentações com músicas colombianas e brasileiras. O concerto musical que acompanhará os balés contará com músicos colombianos que fazem parte da Orquestra Sinfônica da Bahia, além de oito músicos vindos da Colômbia especialmente para a semana.



Por fim, no sábado (4), encerrando a semana, o Restaurante Escola Senac Casa do Comércio receberá o jantar a quatro mãos, elaborado por chefs do Senac e o chef Manuel Mendoza.



A Semana da Colômbia em Salvador é uma iniciativa da Embaixada da Colômbia no Brasil, em parceria com o Escritório de Cooperação Internacional (ECI) e do Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres, da Prefeitura de Salvador, além do Instituto Cervantes e do Senac. As atividades da semana temática contam ainda com a parceria do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Restaurante Omi, Copa Airlines, do instagram Salvador Latina, Latam Airlines e da agência de viagens Happy Tour.



Programação



Data: 03/06

Horário: 17h30 às 18h30

Local: Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho

Evento gratuito e aberto ao público: Balé Folclórico da cidade de Ibagué e Balé Folclórico da Bahia + Concerto instrumental

Evento oferecido pela Embaixada da Colômbia e pelo Escritório de Cooperação Internacional da Prefeitura Municipal de Salvador com apresentações de dança com os Balés Folclóricos da Colômbia e da Bahia e Concerto instrumental de músicas colombianas e brasileiras.

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, Salvador – BA.



Data: 04/06

Horário: 19h às 23h;

Local: Restaurante Escola – Senac Casa do Comércio

Evento: Jantar Colombiano

Produção especial do Chef Manuel Mendoza, Instrutores e Alunos do Senac.

Mais informações e consulta de valores: https://www.ba.senac.br/semanadacolombiassa