“Semana de Moda de Copenhagen” apresenta tendências sustentáveis na coleção Primavera/Verão 2023

Embora a “Copenhagen Fashion Week”, não seja tão conhecida como as outras semanas de moda, a de NY, Milão, Londres e Paris, que compõe o circuito de desfiles anuais, cada dia mais ela ganha forças e vem se destacando no mundo da moda pelas coleções sustentáveis.

A CPHFW, está acontecendo na capital da Dinamarca, em Copenhage, e vai até dia 12/08, vários nomes da moda estão apresentando as coleções Primavera/Verão 2023. O principal foco dos estilistas é a sustentabilidade, fator que junto com a inovação, elevaram o nome da “Copenhagen Fashion Week”, tornando-a exemplo para o mundo todo. Algum tempo antes da realização da “Semana de Moda de Copenhagen”, o Ministério do Meio Ambiente dinamarquês, anunciou um acordo setorial feito na indústria da moda e têxtil; passou a ser obrigatório que as empresas reciclem e utilizem mais materiais reciclados até 2030. O acordo pede que as empresas do ramo têxtil, façam as roupas projetadas para a longevidade. A Ministra do Meio Ambiente, Lea Wermelin, declarou a preocupação com o meio ambiente e a necessidade de mudar a cultura do consumismo têxtil descartável, “A produção de roupas e têxteis é uma das indústrias mais prejudiciais ao meio ambiente no mundo. Então, precisamos nos afastar dessa cultura do “usar e jogar fora”, como a indústria da moda é hoje caracterizada”.

Os primeiros desfiles apresentaram coleções de estilistas super talentosos, que se inspiraram nas vestimentas de povos nórdicos.

“Copenhagen Fashion Week”, apresenta coleções nórdicas. (Fotos/Reprodução)

CPHFW trouxe para a passarela romantismo com toque retrô Foram apresentadas coleções super expressivas e românticas, com peças retrô, modelagens clássicas, cores leves e adocicadas. Veremos muitas roupas de cintura marcada, os comprimentos alongados ganham destaque, como também os babados e amarrações.

Ainda teve muito tecido coloridos, listrados e floral, as peças vêm com designer de corte mais solto, com tecidos leves e decotes mais fechado para o próximo verão.

CPHFW trouxe para a passarela romantismo com toque retrô. (Fotos/Reprodução)

A diversidade e o respeito ao corpos naturais também foram destaques no CPHFW Estilistas mostraram a importância de valorizar o ser como ele é, suas diferenças e características pessoais; e apoiaram o fim dos padrões que exploram profissionais, como o que exige que modelos de passarela sejam extremamente magras. A passarela do CPHFW, foi palco para mostrar que a beleza é diversa, os estilistas selecionaram modelos de todos os padrões, respeitando o código de ética dos modelos e principalmente respeitando os profissionais e a diversidade.

CPHFW, foi palco para mostrar que a beleza é diversa. (Fotos/Reprodução)

Além dos desfiles das novas coleções, a “Semana de Moda de Copenhagen”, conta ainda com uma programação de palestras, talks e exposições que podem ser acompanhados pelo site oficial do evento, copenhagenfashionweek.com.

