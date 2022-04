Semana de Páscoa: conheça os principais tipos e benefícios do chocolate

Chocolate é bom em qualquer dia e em qualquer lugar. Pensando nisso, a nutricionista Monik Cabral falou sobre os tipos de chocolates e alguns benefícios deles.

De acordo com Monik, o chocolate faz bem, desde que consumido em quantidades moderadas.

“Os principais nutrientes existentes dentro do grão de cacau são: gorduras, carboidratos, proteínas, fibras e minerais. Mas o que o torna realmente benéfico para a nossa saúde são seus princípios bioativos, como os polifenóis”, explicou.

Para quem gosta de consumir chocolate todos os dias, uma quantidade boa seria de 2 à 3 quadradinhos, que equivalem mais ou menos á 30g, pontuou a especialista.

Tipos de chocolate

Chocolate Ruby ou rosa – a nutricionista explicou que esse é um novo tipo de chocolate que contém 47,3 % de cacau, leite e açúcar. Sua coloração rosa é natural, pois é feita a partir do grão de cacau Ruby, e não possui aromatizantes nem corantes. Além disso, tem um sabor característico de frutos vermelhos.

Chocolate meio amargo e amargo – A principal diferença entre esses chocolates é que o tipo amargo concentra entre 60% e 85% de cacau, enquanto o meio amargo contém, em sua composição, de 40% a 55% do elemento. “São ótimos aliados da circulação sanguínea e aumentam o colesterol bom (conhecido como HDL), além de serem ricos em magnésio, ferro e selênio. Ingerindo um quadradinho de uma barra de chocolate diariamente, será possível notar redução do apetite e aumento do metabolismo”, explicou.

Chocolate ao leite – Segundo Monik, esse um tipo de chocolate mais doce e cremoso, por conter menos cacau em sua fórmula, sendo assim um dos tipos menos benéficos à saúde. Por possuir menos gordura hidrogenada na composição, é menos calórico.

Chocolate branco – é um chocolate produzido através da manteiga do cacau, sendo mais calórico que os demais. “Contudo, seus benefícios estão na característica de não ter cafeína em sua composição, além de oferecer mais energia para o corpo”, afirmou.

Benefícios do chocolate

A especialista pontuou que os benefícios do chocolate dependem da quantidade de cacau presente no chocolate: quanto mais cacau, mais benefícios você terá. Monik explicou alguns desses benefícios:

1 – Ajuda a diminuir o apetite. O cacau em si é termogênico, então ele ajuda na ativação do metabolismo, lembrando que o chocolate não pode ter muito carboidrato, e sim cacau.

2- Aumenta a sensação de bem estar. Ele ajuda a aumentar a secreção dos neurotransmissores ligados ao bem estar e prazer.

3- Ajuda a controlar a pressão arterial. Contendo dois antioxidantes que regulam enzimas que podem aumentar a pressão arterial, ajudam também na vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo.

4- Melhora os níveis de colesterol. O Cacau consegue diminuir o LDL e aumentar o HDL, com isso não ocorre o acúmulo de colesterol ruim.

5- Protege o coração. Aumenta o colesterol bom HDL e diminui o colesterol ruim, além de evitar a formação de placas de aterosclerose devido ao seu efeito antioxidante e cardioprotetor.

6 – Rico em Antioxidante. O Cacau contém muito antioxidante é um ótimo alimento para quem está querendo consumir mais alimentos assim.

30g de chocolate por dia fazem bem à saúde, diz especialista

Segundo Monik, 30g de chocolate meio amargo tem vários benefícios para o corpo:

1. Melhora o metabolismo;

2. Diminui o apetite;

3. Aumenta a sensação de bem-estar;

4. Estabiliza os níveis de glicose;

5. Controla a pressão;

6. Melhora os níveis de colesterol;

7. Protege o coração;

8. É rico em antioxidante.