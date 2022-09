Semana do E-commerce Internacional busca soluções para ampliar mercado

Como ampliar as exportações brasileiras pelo comércio eletrônico? Essa é a pergunta que orienta a programação da E-Xport Meeting, a Semana do E-commerce Internacional, que começou nesta terça-feira em São Paulo.

O evento é promovido pela Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e reúne grandes nomes do comércio digital no mundo.

No ano passado, o Brasil ficou no 24º lugar como maior exportador global. Mas a presença brasileira no mercado externo ainda é marcada pelas commodities, produtos como soja e minério de ferro. E apesar das micro e pequenas empresas representarem um terço, (33%) das empresas exportadoras, em média elas respondem por apenas 1% do valor exportado.

A avaliação dos especialistas é de que e-commerce é um terreno fértil para ser explorado pelos empresários brasileiros, principalmente no setor do varejo.

Mas conseguir uma fatia desse mercado é preciso enfrentar desafios. Manuela Madeira criou em 2020, em Maceió, uma empresa para vender a Dona Nani, uma cachaça suave e saborizada. A bebida que nasceu de uma receita de família já conquistou gôndolas e cardápios no Rio de Janeiro e em São Paulo, agora o a empresária estuda como ganhar o mercado internacional.

No primeiro dia de encontro, Manuela se reuniu com uma empresa de logística que já opera no exterior e pode ajudar a reduzir os custos da operação. É esse tipo de encontro que o evento quer promover.

Em 2021 as compras digitais de bens e serviços alcançaram o patamar de U$ 8,9 trilhões, o equivalente R$ 46 trilhões de reais.

Para Igor Celeste, gerente de Inteligência da Apex Brasil, o e-commerce exige novas estratégias e as empresas vão ter que se adaptar.

Entre 2016 e 2021, as vendas em lojas físicas no Brasil cresceram 2% ao ano. O crescimento do ecommerce foi 11 vezes maior: 22% ao ano.

Os maiores mercados do varejo eletrônico são a China, que responde por U$ 3,2 trilhões das compras e vendas por ano, ou R$ 16 trilhões de reais, seguida dos Estados Unidos, com U$ 2,3 trilhões, ou R$ 12 trilhões. Os dois países também tem as duas maiores plataformas de venda pela internet do mundo: Amazon e Alibaba.

Na abertura do evento as duas gigantes do e-commerce assinaram um memorando de entendimentos com a Apex Brasil para promover a venda de produtos brasileiros.

A E-Xport meeting termina na sexta-feira. O evento tem 1.800 inscritos, sendo 60% deles, micro e pequenos empresários.

Economia Brasília Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional E-Xport Meeting Exportações 3:28