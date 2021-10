Semana do Investidor agita cooperados do Sicoob em todo o Brasil

Sociedade



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 15:01

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Instituição participa de um dos maiores eventos do mundo como educadora financeira

A quinta edição da Semana Mundial do Investidor começou nesta segunda-feira, 4. O Sicoob, como grande apoiador e promotor da educação financeira no Brasil, não poderia estar de fora: serão diversas iniciativas on-line, com foco na proteção e educação dos investidores, assim como lançamento de projetos educacionais, vídeos e cursos.

O evento ocorre simultaneamente em mais de 80 países, sendo que no Brasil a semana é coordenada pela CVM. “O crescimento do público investidor, que segundo a B3 já alcançou a marca de 3,8 milhões de pessoas, demanda que as pessoas sejam mais conscientizadas sobre o assunto”, explica Louize Pereira Oliveira, Analista de Educação Financeira do Instituto Sicoob.

O Sicoob participa do evento com 1.096 ações, espalhadas por todo o país, voltadas para pessoas físicas não investidoras, mas com interesse no tema, além de pessoas físicas que começaram a investir recentemente e procuram por mais informações.

“Queremos oferecer conteúdo que possa conscientizar os cidadãos sobre conceitos como investimentos, educação financeira, finanças sustentáveis e, claro, golpes e fraudes”, diz a analista.

Entre os eventos organizados pela instituição financeira cooperativa, estão: ações de divulgação, cursos, oficinas, palestras e muito mais. Todos os eventos são gratuitos e estão disponíveis para consulta através do site: semanadoinvestidor.cvm.gov.br. A Semana do Investidor acontece até 10 de outubro.