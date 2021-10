Semana do Investidor agita cooperados do Sicoob em todo o Brasil

Sociedade



Publicado em 6 de out de 2021 e atualizado às 18:42

Instituição participa de um dos maiores eventos do mundo como educadora financeira.

Começou na segunda-feira, 04, a quinta edição da Semana Mundial do Investidor. O Sicoob, como grande apoiador e promotor da educação financeira no Brasil, não poderia estar de fora: são diversas iniciativas on-line, com foco na proteção e educação dos investidores, assim como lançamento de projetos educacionais, vídeos e cursos.

O evento ocorre simultaneamente em mais de 80 países, sendo que no Brasil a semana é coordenada pela CVM. “O crescimento do público investidor, que segundo a B3 já alcançou a marca de 3,8 milhões de pessoas, demanda que as pessoas sejam mais conscientizadas sobre o assunto”, explica Louize Pereira Oliveira, Analista de Educação Financeira do Instituto Sicoob.

O Sicoob participa do evento com 1.096 ações, espalhadas por todo o país, voltadas para pessoas físicas não investidoras, mas com interesse no tema, além de pessoas físicas que começaram a investir recentemente e procuram por mais informações.

“Queremos oferecer conteúdo que possa conscientizar os cidadãos sobre conceitos como investimentos, educação financeira, finanças sustentáveis e, claro, golpes e fraudes”, diz a analista.

Entre os eventos organizados pela instituição financeira cooperativa, estão: ações de divulgação, cursos, oficinas, palestras e muito mais. Todos os eventos são gratuitos e estão disponíveis para consulta através do site: semanadoinvestidor.cvm.gov.br. A Semana do Investidor acontece até 10 de outubro.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5,2 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por 366 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.523 pontos de atendimento em 1.934 cidades brasileiras. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.