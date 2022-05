Semanão Contra o Aedes: Aparecida (GO) recolhe pneus descartados

Goiânia – A prefeitura de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, realiza o Semanão Contra o Aedes, reforçando o trabalho de combate e prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, do zikavírus e da chikungunya. Nesta terça (24/5) e quarta-feira (25/5), equipes da Vigilância Ambiental apostam em uma força-tarefa para limpeza e recolhimento de pneus descartados de forma incorreta.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é evitar o surgimento e destruir criadouros do mosquito transmissor das doenças, além de promover a destinação sustentável do material recolhido.

Força-tarefa

Nestes dois dias, os trabalhadores da SMS concentram o início da ação no Bairro Independência, antes de partirem para diferentes pontos da cidade. Mais de dez automóveis da pasta, dentre caminhões e caminhonetes, percorrem a cidade recolhendo pneus, principalmente em borracharias, praças, avenidas e terrenos baldios. A população também pode contribuir e solicitar o serviço pelo telefone 3545-4819, caso tenha alguma carcaça para ser recolhida.

De acordo com a prefeitura, os pneus são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue e preocupam as autoridades de saúde pública: “O descarte incorreto desse material é um grave problema ambiental. O pneu leva centenas de anos para se decompor e também pode armazenar água parada, ambiente ideal para a reprodução do Aedes Aegypti”, alerta o coordenador interino de Vigilância Ambiental, Flávio Ned Alves.

Semanão contra o Aedes

Além desta ação, de 23 a 28 de maio, os agentes de combate a endemias da SMS reforçam as visitas domiciliares no setor Garavelo para prevenção contra focos do mosquito. A região tem mais de 11.500 imóveis e é o terceiro bairro da cidade com o maior número de casos confirmados de dengue. O Semanão envolve mais de 30 servidores que percorrem as casas em visitas para vistoria e orientações.

