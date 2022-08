Semifinais do Brasileirão Feminino começam no fim de semana

A busca por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino começa neste sábado (27) com o duelo Corinthians x Palmeiras, às 14h (horário de Brasília), em Itaquera, em São Paulo. No dia seguinte, às 11h, o Internacional faz o outro mata-mata contra o São Paulo, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os jogos de volta, que definem quem vai brigar pelo título do Brasileirão deste ano, ocorrerão na casa das Palestrinas e das São-Paulinas, respectivamente nos dias 10 e 12 de setembro.

Agenda definida! ✅ No próximo sábado começa a fase de semifinal do #BrasileirãoFemininoNeoenergia! Confira todas as informações!#SemisBrFem 🇧🇷 pic.twitter.com/Scg8YUPxrt — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 24, 2022

As datas, horários e locais dos confrontos foram anunciados na noite de terça-feira (23) pela CBF. A final da competição (jogos de ida e volta) ocorrerá nos dias 18 de 25 de setembro.

Atual tricampeã, a equipe do Corinthians – apelidada de “Brabas” – avançou à semi com vitória sobre o Real Brasília, por 1 a 0. Já as Palestrinas se classificaram com duas vitórias sobre o o Grêmio, com placares de 5 a 0, e 2 a 1.

Na última segunda (22), as Gurias Coloradas, que buscam o título inédito, se classificaram à semi ao eliminarem o Flamengo com placar agregado de 4 a 2. Já a equipe do São Paulo avançou após despachar a Ferroviária por 2 a 0.