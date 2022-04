Senna vira assunto nas redes, mas não é o Ayrton

O termo Senna gerou comoção nas redes sociais nesta terça-feira (12/4), entre uma faixa etária específica: os jovens nascidos entre 2000 e 2010. A repercussão do nome de um dos maiores pilotos da história confundiu gerações anteriores, mas o mal entendido inicial logo foi esclarecido. As mais de 13 mil citações no Twitter não eram sobre Ayrton Senna, mas sim sobre um jogo bastante popular.

Os gamers nascidos após a virada do milênio festejaram os novos trajes da personagem de League of Legends, popular jogo eletrônico de esports. E é exatamente por isso que o termo estava em alta: ela compartilha o nome do piloto de Fórmula 1, morto em 1994 em um acidente em Ímola, na Itália.

Leia mais: Conheça os ‘pro players’, os atletas de jogos eletrônicos

Os trajes, também conhecidos como skins, permitem a personalização dos personagens. No game, Redentora Senna ganhou uma versão diferente da sua vestimenta original, com um visual glamuroso.

As novas skins de Senna estarão disponíveis na próxima terça-feira (26/4).