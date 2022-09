Sensualizando de calcinha e top, Luciana Gimenez dá empinadinha no bumbum e mostra até demais

Na noite de último sábado(17), a apresentadora e influenciadora digital, Luciana Gimenez, deixou seus fãs babando com seu corpo de violão pousando só de lingerie.

Durante um ensaio sensual em suas redes sociais, Luciana mostrou toda sua sensualidade, usando um top e uma calcinha combinando com uma meia super fofa, empinando seu bumbum ao se apoiar no balcão do seu banheiro. Além disso, a apresentadora fotografou com seu gato e escreveu na legenda: “Acho que vi um gatinho. Bom sábado para vocês!”

E, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da musa da televisão brasileira. “Que charme, bela escultura, simplesmente linda ”, disse um fã. “Perfeição, que fala?”, exaltou outro. “Espetáculo, você! Beijos, maravilhosa ”, elogiou mais um.

Luciana desabafa comentários que recebe Recentemente, a apresentadora falou durante entrevista sobre os comentários que recebe quando o assunto é a sua idade. Ao jornal Extra, a musa desabafou sobre as questões de autoestima: “Me perguntaram quando fiz 30, depois ‘e agora aos 40’… Também ouço: ‘nossa, como você está linda aos 50’”, disse.

“Ué, não posso estar linda? Não somos lindas em qualquer idade? Tenho que ‘embarangar’ quando? Não perguntam isso para um homem”, continuou explicando Luciana.

Além disso, a apresentadora reforçou que esse tipo de comentário mexe bastante com seus pensamentos. “E machuca porque depois que passei a ouvir várias vezes sobre idade fiquei me questionando. ‘Meu Deus, estou me preparando para o fim’. Parece que passei do prazo”, finalizou.

