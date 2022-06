Ser atleta não está fácil, diz Neymar após punição a jogador do Fortaleza

A punição sofrida pelo meia Lucas Crispim no Fortaleza repercutiu junto ao atacante Neymar, grande nome do futebol brasileiro na atualidade. Neste sábado, o craque do PSG deixou clara sua insatisfação em relação ao controle na vida pessoal dos atletas.

O Fortaleza anunciou o afastamento de Lucas Crispim do elenco neste sábado. O jogador acabou punido depois de comemorar o aniversário na semana em que o clube sofreu um protesto da torcida. O time cearense perdeu do Avaí e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro.

“Perdeu… não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu. Ser atleta não tá fácil “ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura”, destacou Neymar.

Neymar e Lucas Crispim são amigos desde a época em que jogaram nas categorias de base do Santos. Eles mantém contato frequente, inclusive com trocas de camisas das equipes que atuam.