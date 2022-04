Serasa promove feirão e financia até 99% de dívidas do consumidor

O Mapa da Inadimplência do Brasil feito pela Serasa mostra que até maio deste ano cerca de 62 milhões de brasileiros estão com dívidas. E para mudar essa situação, a empresa está promovendo um feirão para quitar as dívidas e limpar o nome do consumidor durante todo o mês de julho.

Nathalia Dirani, gerente de Marketing da Serasa, destaca que a previsão é negociar mais de 14 milhões de dívidas, que poderão ser quitadas com até 99% de desconto. Ela explica que o Serasa Lima Nome se uniu em parceria com mais de 24 empresas de diversos seguimentos ampliando bastante o leque de seguimentos que participa dessa ação.

A negociação pode ser feita pela internet, no aplicativo ou site serasalimpanome.com.br. É preciso fazer o cadastro informando o CPF.

O sistema vai apontar se há pendência e a negociação dos acordos, e segundo Nathalia Dirani, demora em média 3 minutos.

Caso o consumidor deseje negociar a dívida pessoalmente, basta ir a uma agência dos Correios.

