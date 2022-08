Serenata no “Caldeirão” deixa atriz sem reação: “Juliana Arrochadinha”

Juliana Paes faz parte do elenco do “Caldeirão” e foi musa inspiradora de uma serenata inusitada no último sábado (20). A atriz foi “homenageada” com uma canção, na qual foi nomeada de “Juliana Arrochadinha“. O título que ganhou do cantor deixou a artista envergonhada e sem reação durante o programa.

+ Sex Education: primeiras fotos da 4ª temporada são divulgadas

Durante o quadro Caldeirola, a atração recebeu o cantor Chris Matos: “Vou mexer um pouquinho com o coração dela, falar um pouquinho dela na minha música”, afirmou o artista ao dizer que havia feito uma música para a atriz. “Quantas pessoas já compuseram músicas para você?”, questionou o apresentador Marcos Mion e Juliana respondeu: “Não, gente! Para mim, assim, ninguém. Nunca“. “Eita, Chris, você está indo onde homem nenhum foi antes. Vai andar na Lua hoje”, comemorou o apresentador.

No entanto, a animação de Juliana deu lugar para uma mistura de vergonha com risos muito rapidamente quando o nome da música foi apresentado. A atriz se divertiu com a música, mas a performance desagradou os demais jurados da atração, Nany People, Otávio Muller e Robson Nunes. E no final da performance do cantor, os avaliadores deram notas baixas ao artista. Coube a atriz elevar a pontuação de Matos: “Amor, nunca ninguém me chamou de arrochadinha. Sua nota é 10!“.

Ai você senta para ver TV, e vê um HIT sendo lançado na GLOBO. Juliana Arrochadinha. #caldeirola

— Bruno Vieira Rodrigues (@BrunoVieiraRod1) August 20, 2022

Juliana Paes tira a parte de cima do biquíni e molha o corpo: “Fez mesmo” Juliana Paes, esquentou a fria quinta-feira (11) dos brasileiros. A celebridade compartilhou cliques inéditos de seu novo ensaio e chamou a atenção da galera.

“O paraíso tem nome e eu tô apaixonada por cada parte dele!! Esse lugar não tem defeitos!”, escreveu a musa na legenda da publicação. Nas fotos, Juliana Paes aparece com um biquíni vermelho, enquanto aproveita para mergulhar e, em outro momento, tirar uma das peças íntimas. Sim, é isso mesmo o que você leu!

