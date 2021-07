Sérgio Jimenez e Beto Monteiro ficam com a segunda colocação em Curitiba no TCR South America

Automobilismo



Dupla comandada por Carlos Chiarelli tomou um drive trough na largada e fez uma grande recuperação nas 40 voltas da prova, válida pela segunda etapa do campeonato.

Sérgio Jimenez e Beto Monteiro colocaram o Hyundai Elantra #12 na segunda colocação na prova de endurance, válida pela segunda etapa do recém-criado no Brasil, TCR South America, neste domingo (25), em Curitiba (PR), em dia de sol e calor e temperaturas atípicas para essa época do ano.

Sob o comando de Jimenez, a dupla da Scuderia CJ, ocupava a segunda colocação do grid, com o paulista largando muito bem recebendo a pressão do pole Esteban Guerrieri, ao apagar da luz vermelha os dois dividiram a reta porta com porta, com o argentino forçando a disputa. Para não colocar tudo a perder Jimenez saiu do traçado na primeira curva do circuito e tomou um drive trough.

“Achei a punição bem injusta, eu freiei mais dentro e tomei um toque na porta. Aí para não causar um incidente ainda maior saí do traçado”, explicou o experiente piloto.

Drive trough pago, Jimenez partiu para recuperação e já nas primeiras voltas ocupava a quinta colocação, entregando o carro para Beto Monteiro na terceira posição.

A equipe comandada por Carlos Chiarelli fez um ótimo pit stop, na parada obrigatória para a troca de pilotos e de pneus, recolocando Monteiro na disputa pelas primeiras posições. “Foi uma corrida muito legal! O que aconteceu com o Sérgio, infelizmente, foi coisa de corrida, mas estávamos competitivos a prova toda e isso fez com que conquistássemos esse pódio na segunda posição. Estou bem satisfeito”, destacou Monteiro.

“Estar no pódio é sempre bom, mas o mais importante é que mostramos um grande trabalho na estreia do time na competição”, finalizou Jimenez.

A próxima etapa da competição acontece no Velopark (RS), no dia 29 de agosto.

