Sergio Moro decide trocar o Podemos pelo União Brasil

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro decidiu deixar o Podemos para se filiar ao União Brasil. A informação foi confirmada à Jovem Pan nesta quinta-feira, 31, pelo senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). Em áudio, o senador revelou que Moro comunicou apenas a presidente do partido, Renata Abreu (SP) sobre a saída. Moro se filiou ao Podemos em 10 de novembro de 2021, visando uma candidatura à Presidência da República e despontando como mais uma alternativa da chamada terceira via, que se opunha a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Desde então, Moro se consolidou como o principal nome do grupo, mas ficou estabilizado na faixa entre 8% e 10% das intenções de voto, sem conseguir se aproximar dos dois principais rivais. Entretanto, se consolidou à frente de nomes como Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), apontados como outros principais nomes da terceira via.

Na terça-feira, 29, durante um evento no Rio de Janeiro, Moro disse que seu nome é o mais competitivo na terceira via e que as pesquisas comprovam sua afirmação. “Lá adiante, se as pesquisas apontarem um candidato mais competitivo do que eu, não tenho nenhum problema (em renunciar a pré-candidatura). Mas, hoje, vou te dizer que em julho ainda serei o candidato mais competitivo dessa terceira via. E aí eu gostaria de ver o movimento contrário. Porque ou é para valer e se quer uma terceira via no país ou é conversa fiada e se quer realmente Lula ou Bolsonaro”, declarou o ex-juiz.