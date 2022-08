Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com a Chapecoense

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, neste sábado (13) no estádio do Mineirão, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este resultado não mudou a posição da Raposa, que permaneceu na liderança, agora com 53 pontos. Já o Verdão do Oeste é o 15º colocado com 26 pontos.

Mais um ponto somado na tabela! 💪🦊 Estamos cada vez mais perto do objetivo. SEGUIMOS JUNTOS! 📸 @staff_images pic.twitter.com/PHXEI6UkuD — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 13, 2022

A Chapecoense surpreendeu, pois abriu o placar logo aos 5 minutos, com gol do meio-campista Felipe Ferreira. Mas o Cruzeiro conseguiu igualar aos 3 minutos da etapa final, com gol de cabeça do zagueiro Oliveira.

Outros resultados:

Operário 1 x 1 Sampaio Corrêa

Sport 4 x 0 CSA