Série B: Grêmio sofre primeira derrota após retorno de Renato Gaúcho

Com este revés, o primeiro desde o retorno do técnico Renato Gaúcho, o Tricolor permanece na 3ª posição com 50 pontos, um a menos do que o vice-líder Bahia, que perdeu de 1 a 0 para o Sport na abertura da rodada.

Empate em Minas

Em outra partida que iniciou às 21h30, Tombense e Londrina ficaram no 1 a 1 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (Minas Gerais).