Série B: Vasco cai diante do Novorizontino

O Vasco perdeu a invencibilidade na atual edição da Série B do Brasileiro, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Novorizontino, na noite desta quarta-feira (29) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, na partida que encerrou a 15ª rodada da competição.

Fim de jogo em Novo Horizonte. O Vasco volta aos gramados no domingo (3), às 16h, contra o Sport (PE), no Maracanã.

Após o revés o Cruzmaltino permaneceu com 30 pontos, quatro a menos do que a líder Raposa, que derrotou o Sport por 2 a 1 na última terça (28). Para o Tigre do Vale a vitória representou subir para a 8ª posição da classificação, com 20 pontos.

A vitória do Novorizontino foi construída com gols do volante Jhony Douglas, aos 30 minutos do primeiro tempo, e de Douglas Baggio, aos 14 minutos da etapa final.

Outros resultados:

Náutico 1 x 1 Criciúma

CRB 0 x 0 Tombense