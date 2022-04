Série com Rodrigo Santoro e ator de ‘La Casa de Papel’ tem suas primeiras imagens divulgadas

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, divulgou nesta quinta-feira, 21, as primeiras imagens da série “Boundless”, que conta com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, o Professor, de La Casa de Papel, no elenco. As fotos mostram Santoro e Morte em seus papéis como Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano, respectivamente. A produção, cuja estreia será ainda neste ano, mas ainda sem data confirmada, conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, coincidindo com a celebração do 500º aniversário da expedição. Liderados pelo português Fernão de Magalhães, que é interpretado por Rodrigo Santoro, 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda, na Espanha, em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram gravemente doentes no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano, interpretado por Álvaro Morte. As filmagens foram feitas entre a Espanha e a República Dominicana e os seis episódios da série, que tem direção de Simon West, o mesmo diretor de “Lara Croft: Tomb Raider”, terão duração de cerca de 40 minutos, conforme divulgado pelo streaming. Confira as imagens abaixo.