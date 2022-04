Sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, se casa na Bahia

O cantor Juliano, da dupla com Henrique, oficializou o casamento com a empresária Mohana do Couto nesta segunda-feira (25), em Trancoso, na Bahia, com cerimônia e festa para 300 convidados. O casal, que não é apegado a badalação, fez tudo de maneira discreta, com apoio da cerimonialista Mannu Carvalho, responsável pela missão de organizar todos os detalhes do evento, que contou com buffet O Cacau e decoração de Tana Lobo.

De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, a escolha dos padrinhos foi bastante seletiva. Entre os escolhidos, estava o irmão e parceiro de palco, Henrique, com a esposa Amanda; o irmão da noiva, Pedro Humberto, e a esposa Daiane, a irmã Marielle, que fez par com o primo Ricardo; e o produtor musical da dupla, Eduardo Pepato e a esposa Zeli.



Juntos há quase 14 anos, Juliano e Mohana são pais de Maria Antônia, de 2 anos e 9 meses, e Maria Clara, de 8 meses.

Foto: Reprodução/Instagram