Servidor público de Itabela é assassinado dentro de casa

Servidor público do município de Itabela foi assassinado na manhã desta segunda-feira (23), dentro de sua residência no bairro Paquetá.

Os criminosos armados aproximaram da residência da vítima identificada apenas pelo prenome “Josenilton”, efetuaram uma sequência de disparos.

Moradores notificaram as autoridades, que encontraram o homem caído no interior do imóvel sem sinais vitais.

Várias capsulas de calibre 9 milímetros, foram identificadas no cenário do crime. Josenilton atuava na guarda municipal.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo deverá ser transferido para o IML de Eunápolis.

A polícia ainda acredita que o servidor público foi morto em retaliação aos criminosos mortos na madrugada de domingo (22). Por acreditar que a vítima se tratava de informante da polícia no bairro. Um inquérito vai apurar autoria do crime.