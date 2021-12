Servidor público é preso acusado de furto de pistola

Destaque



Publicado em 28 de dez de 2021 e atualizado às 10:17

Um servidor público contratado foi preso sob acusação de PECULATO e posse ilegal de arma de fogo, após o sumiço de uma pistola no alojamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade de Teixeira de Freitas.

No último dia 22 de dezembro um perito que realizava sua jornada no plantão regular, comunicou ao coordenador do DPT a falta de sua pistola, após ter deixado no alojamento guardada enquanto almoçava.

Então foi realizado o registro de um boletim de ocorrência e a equipe do Serviço de Investigação (SI), coletou depoimento de todos os servidores do local.

Durante um dos depoimentos foi possível identificar Averaldo Magalhães da Cruz (43 anos), como principal suspeito do furto. Que acabou preso em flagrante e custodiado na delegacia.

O acusado revelou os detalhes do furto e devolveu a pistola de calibre 9mm, entregue na sequência ao perito.

Seguindo procedimentos o acusado foi exonerado do cargo que exercia, como condutor do veículo Rabecão. Mas constituiu auxilio jurídico e passou a responder pelos crimes de Peculato (apropria ou desvia de bem, em benefício próprio ou de terceiros. Está descrito no artigo 312 do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo em liberdade.