Servidora pública é assassinada dentro de casa em Itabela

Publicado em 30 de ago de 2021 e atualizado às 01:19

O corpo da servidora pública municipal Aureny Ferreira da Silva (46 anos), foi encontrado nas primeiras horas desta segunda-feira (30) de agosto no interior de um o imóvel no município de Itabela.

A vítima era uma colaborada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), sempre prestativa, não compareceu ao local de trabalho, criando assim estranheza aos colegas, que optaram em descobrir o motivo da ausência.

Com lesões na região da cabeça a vítima não apresentava sinais vitais, sendo encontrada no interior de seu comércio (anexo a sua residência) localizado no bairro Pereirão.

A investigação aponta um possível crime de feminicídio. A polícia tenta localizar o companheiro da vítima, principal suspeito de ter assassinado a servidora pública.

Colegas de trabalho e amigos lamentaram pela morte de Aureny. Pessoa que sempre militou em prol de causas sociais e neste mês de combate a violência doméstica, tentava conscientizar outras mulheres.

Aureny chegou a concorrer a uma vaga no legislativo municipal. Seu corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis.