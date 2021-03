Servidoras da Polícia Civil participam de ação para doação de sangue

Delegadas, investigadoras e escrivães da Polícia Civil participaram, na manhã desta segunda-feira (8), de uma ação para estimular a doação de sangue, realizada na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) e em postos de coleta no interior do estado.

A iniciativa foi batizada de “Operação pela vida” e faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta data. Servidoras de diferentes unidades da Instituição compareceram à sede da Fundação, na capital baiana, para realizar a doação. No interior, as Coordenadorias Regionais de Polícia (Coorpins) também convocaram as equipes para o ato solidário.

A delegada-geral, Heloísa Campos Brito, salientou a importância de estimular o efetivo a participar da atividade. “Queremos fomentar a solidariedade, já que a Polícia Civil, como um dos órgãos que compõem o sistema de defesa social, está sempre atenta a promover ações positivas e benéficas para a sociedade”, destacou.

A gestora foi uma das primeiras a realizar o procedimento. “É mais um ato de humanidade e cidadania desta gestão”, acrescentou. A delegada-geral adjunta, Elaine Nogueira, também participou da ação, além da presença dos diretores de departamentos e coordenadores.

Ascom-PC/Daza Moreir