Servidores federais voltam ao trabalho presencial nesta segunda-feira

Servidores federais retornaram nesta segunda-feira ao trabalho presencial. A medida foi estabelecida após a publicação de instrução normativa feita pelo Ministério da Economia, que estabelece a volta dos servidores ao trabalho presencial, em todo o país.

A determinação, publicada no Diário Oficial da União, revogou a instrução normativa que previa algumas exceções, permitindo o trabalho remoto para servidores que se enquadrassem em determinadas condições de saúde, idade ou circunstâncias especiais decorrentes da pandemia.

Segundo o texto, órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal poderão utilizar o programa de gestão para manter a continuidade ou execução de atividades em regime não presencial para servidores com cargo público, efetivo, comissionado ou temporário.

Nesse domingo (5), o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) conseguiu na Justiça que os auditores-fiscais pertencentes ao grupo de risco, permaneçam em trabalho remoto.

E hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou portaria determinando, também, a volta ao trabalho presencial dos servidores, empregados públicos, temporários e estagiários do INSS. Mas, dispensou o uso de máscara de proteção nas unidades do Instituto. Mesmo assim, os funcionários deverão seguir as regras de proteção individual obrigatória, isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento estabelecidas pelos estados, Distrito Federal e municípios.

*Com supervisão de Leila Santos

