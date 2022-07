Sesab confirma mais três casos da varíola dos macacos na Bahia

Três casos da varíola dos macacos (monkeypox) foram confirmados no interior do estado neste sábado (30). Até então, havia somente casos confirmados em Salvador. São dois registros de moradores de Santo Antônio de Jesus e um do município de Ilhéus.

Com os novos casos, vai para 12 o número de casos da doença na Bahia. Além dos registros, outros 50 casos suspeitos estão sendo investigados.

São notificações dos municípios de Amargosa (01), Aratuípe (01), Barra (01), Cairu (01), Camaçari (02), Canarana (01), Conceição do Coité (01), Conceição do Jacuípe (01), Cruz das Almas (01), Dias d’Ávila (01), Ibicaraí (02), Itaberaba (04), Itapebi (01), Itiruçi (01), Jaguaripe (01), Lauro de Freitas (01), Nazaré (01), Salvador (19), Santa Cruz Cabrália (04), Santo Antônio de Jesus (01),São Gonçalo dos Campos (01), São Miguel das Matas (01), Ubaíra (01) e Vitoria da Conquista (01).

Leia mais: Primeira morte por varíola dos macacos no Brasil é confirmada

Casos em Salvador

Na sexta-feira (29), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou dois novos casos confirmados em Salvador. Os pacientes, ambos do sexo masculino, têm 30 e 31 anos, respectivamente, são residentes na capital baiana, e tiveram o início dos sintomas no dia 14 e 20 de julho. Nenhum dos pacientes necessitaram de hospitalização, mas seguem em isolamento, com boa evolução em domicílio.

Com isso, na capital baiana concentra nove, dos 12 casos confirmados do estado. O primeiro ocorreu no último dia 13.

A doença

A varíola do macaco pode ser transmitida pelo contato com fluidos corporais, secreções respiratórias, lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. Há também o risco de contaminação pela utilização de materiais contaminados, como toalhas, roupas de cama e utensílios domésticos contaminados e/ou contato com animais infectados pelo vírus.

Os principais sintomas observados nos indivíduos infectados são febre, dor de cabeça, dores nas costas ou musculares, inflamações nos nódulos linfáticos, lesões na pele, que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés.

O vírus tem um período de incubação que pode variar de cinco a treze dias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os sintomas duram de 16 a 21 dias.

Ao apresentar os sintomas da doença, a orientação da SMS é que o paciente busque uma unidade de urgência e emergência. Atualmente, a rede municipal dispõe de 16 postos de urgência que funcionam ininterruptamente, nos sete dias da semana, inclusive feriados, em regime 24 horas.

Locais de atendimento

UPA Santo Antônio (Roma), UPA San Martin, UPA Barris, UPA Paripe, UPA Periperi, UPA Valéria, UPA Brotas, UPA Parque São Cristóvão, UPA Pirajá/Santo Inácio, UPA Itapuã, PA Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), PA Alfredo Bureau (Marback), PA Edson Teixeira (Pernambués), PA Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), PA São Marcos e PA Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo).