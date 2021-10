Sessão especial na terça-feira marca ingresso do conselheiro Nelson Pellegrino no TCM

Região / Mundo



Publicado em 30 de set de 2021 e atualizado às 21:56

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia fará uma sessão especial, na próxima terça-feira (05/10), às 15h, para marcar o ingresso do conselheiro Nelson Pellegrino na Corte, em substituição ao conselheiro Paolo Marconi, que se aposentou. Da sessão, que será realizada por meio eletrônico e que pode ser acompanhada por todos pelo canal do TCM no Youtube, deverão participar autoridades estaduais e federais, parlamentares, conselheiros e lideranças nacionais do sistema de Tribunais de Contas, além de convidados e familiares do conselheiro Nelson Pellegrino.

O ex-deputado Nelson Pellegrino foi indicado para ocupar o cargo de conselheiro do TCM em vaga reservada à Assembleia Legislativa da Bahia. Foi aprovado pelo voto da quase totalidade dos deputados estaduais e nomeado pelo governador Rui Costa. Advogado formado pela Escola de Direito da Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em Direito Público, Nelson Pellegrino, tem 61 anos de idade e é natural de Salvador.

Ele iniciou sua carreira profissional como assessor jurídico de sindicatos de trabalhadores baianos, na década de 1980, e depois ingressou no serviço público onde milita já há 30 anos, ao disputar e vencer sucessivas eleições para o exercício de mandatos parlamentares. Pellegrino cumpriu dois mandatos como deputado estadual e depois foi eleito para seis mandatos na Câmara dos Deputados. Exerceu também o cargo de secretário de estado do governo da Bahia em três oportunidades. Agora passa a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.