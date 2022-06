Sete são mortos em confronto com a polícia em Águas Claras

Sete suspeitos foram mortos após confronto com a polícia no bairro de Águas Claras. A troca de tiros, que aconteceu na tarde desse sábado (18), assustou os moradores do bairro.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de homens armados em uma região de mata na localidade do Condor. No local, encontraram um grupo, que atirou contra as equipes.

Após o tiroteio, os PMs acharam oito homens feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, sendo que sete não resistiram aos ferimentos, e um foi medicado e encaminhado ao DHPP.

Participaram da operação equipes das 3ª, 47ª e 50ª companhias, com o apoio de guarnições do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Grupamento Aéreo (Graer), da Operação Gêmeos e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central.

Segundo a polícia, com o grupo foram encontrados cinco revólveres, sendo três de calibre 38 (um com numeração raspada), quatro pistolas, sendo duas de calibre 9mm, uma .40 e uma 380 (três com numeração suprimida), dois carregadores para armas de fogo, munições de calibres 9mm, .40 e 38, 188 comprimidos de ecstasy, 90 balinhas de LSD, 341 pinos de cocaína, 110 frascos de lança-perfume, 16 porções de haxixe e 52 de maconha, além de um balaclava na cor preta.

O material apreendido foi encaminhado à Corregedoria da PMBA, onde a ocorrência foi registrada.