Setor de serviços recua 0,2% de janeiro para fevereiro, diz IBGE

O setor de serviços recuou 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, acumulando uma perda de 2,0% frente ao nível de dezembro de 2021. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE.

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o comportamento do setor pode ser dividido em quatro momentos: de março a maio de 2020 houve queda acentuada, com perda acumulada de 17%; já o período de junho a novembro de 2020 foi de rápida recuperação, com o setor acumulando ganho de 15,6%. Aí, entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, esse crescimento desacelerou e de setembro para cá, o setor passou a mostrar acomodação.

Duas das cinco atividades investigadas tiveram retração no mês de fevereiro: os serviços de informação e comunicação, que cresceram bastante no auge da pandemia, agora caíram -1,2%, a terceira queda consecutiva. Já os outros serviços recuaram -0,9%. Por outro lado os serviços prestados às famílias, que foram os mais impactados pelas restrições de circulação, variaram 0,1% em fevereiro, ficando muito próxima da estabilidade. Ainda assim, a atividade está num patamar 14,1% abaixo do de fevereiro de 2020.

O destaque pelo lado das altas ficou com os transportes, que cresceram 2,0% em fevereiro, o quarto avanço seguido. O aumento foi maior no transporte de cargas, 2,5%, mas o transporte de passageiros também cresceu 1,1. Os serviços profissionais, administrativos e complementares também cresceram 1,4%, quarto resultado positivo consecutivo, com expansão acumulada de 6,8%.

