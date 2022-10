Seu Jorge é alvo de ataques racistas durante show em Porto Alegre

O cantor e ator Seu Jorge foi alvo de ataques racistas durante um show feito em um clube na cidade de Porto Alegre na noite de sexta-feira, 15. Relatos sobre o caso viralizaram nas redes sociais ao longo do fim de semana. Segundo relatos publicados por pessoas que estavam no show, Seu Jorge chamou um garoto negro para tocar cavaco no show e discursou contra a maioridade penal e contra o assassinato de jovens negros de comunidades periféricas. De acordo com os relatos, o gesto rendeu ofensas como gritos de “vagabundo” e “safado”, além de imitações de macacos. Outras versões dizem que não houve racismo, apenas vaias e ofensas após o cantor fazer um “L” com a mão, em alusão à candidatura de Lula (PT) à presidência. A Jovem Pan procurou a equipe de Seu Jorge, mas ainda não teve retorno. A administração do Grêmio Náutico União, que sediou o evento, disse estar apurando os fatos e que, caso seja comprovado o ato racista, os “envolvidos serão responsabilizados”. O clube também destacou o respeito a Seu Jorge e à sua carreira artística.

Ontem à noite, Seu Jorge fez show em jantar de reinauguração de um dos espaços do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segue o relato de mais um caso isolado do Mississipi brasileiro: pic.twitter.com/T8ddtMDXQn

— Viaro (@Prof_Viaro) October 15, 2022

