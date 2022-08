Sevilla confirma acordo para contratação de Isco, ex-Real Madrid

O Sevilla anunciou neste domingo um princípio de acordo para contratação do meio-campista Isco, que estava no Real Madrid. O jogador já está na cidade de Sevilha para realizar exames médicos e, se tudo correr bem, irá firmar um vínculo por dois anos.

O espanhol deixou o Real após o final de seu contrato, na última temporada. Apesar de fazer parte do grupo que conquistou a Liga dos Campeões, ele teve poucos minutos com Carlo Ancelotti.

Livre no mercado, Isco chegou a receber sondagens da Roma, da Itália, mas recusou. De acordo com a imprensa espanhola, seu desejo era seguir no futebol de seu país.

Isco passou por Valencia e Málaga antes de chegar ao Real Madrid. Sua história pelo clube merengue é recheada de títulos. Por lá, ele conquistou, além dos cinco títulos europeus, quatro edições do Mundial de Clubes, três do Campeonato Espanhol, uma da Copa do Rei, três da Supercopa da Espanha e três da Supercopa da Europa.