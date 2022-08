Sevilla perde para Almería e segue sem vencer no Campeonato Espanhol

O Sevilla perdeu para o Almería por 2 a 1 neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi disputado no estádio dos Jogos Mediterrâneos, em Almería.

Com esse resultado, o Sevilla do técnico Julen Lopetegui ficou na 15ª colocação, com apenas um ponto conquistado. Já o Almería subiu para a nona posição, com quatro.

O próximo jogo do Sevilla será contra o Barcelona, sábado que vem, em seus domínios. Já o Almería enfrenta o Real Valladollid, fora de casa.

O zagueiro Kaiky, revelado nas categorias de base do Santos, começou a partida como titular pelo Almería. Pelo lado do Sevilla, Alex Telles iniciou jogando. Léo Baptistão, também ex-Peixe, entrou nos minutos finais da segunda etapa.

O primeiro gol do jogo foi do Sevilla, de Óliver Torres, aos 30 minutos do primeiro tempo. Alex Telles, reforço do time para esta temporada, serviu o meia espanhol.

O Almería chegou ao empate aos 42 minutos, com Largie Ramazani. A virada dos mandantes saiu aos 10 do segundo tempo, com Umar Sadiq.

