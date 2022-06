Sexo: qual sua importância para o bem-estar e a relação a dois

Praticar sexo regularmente pode melhorar a sua qualidade de vida e também a relação a dois. Quem afirma é a psicóloga Deise Cristina Gomes, que vai além: “Para o nosso bem-estar, o sexo pode ser tão benéfico como a dieta alimentar e o exercício físico”.

Em entrevista ao “A Tarde É Sua”, programa comandado por Sonia Abrão nas tardes da RedeTV!, o cirurgião plástico Dr. Rey revelou que não faz sexo há 8 anos, e que por isso é “tão bravinho”.

Mesmo que seu celibato seja motivado pela religião (Rey é mórmon), de fato a falta de sexo impacta no humor, como explica Deise. “Ter relações sexuais, ou ficar apenas abraçado com quem você mais gosta, libera ocitocina e dopamina. Esses hormônios estão associados com a melhora do humor e aumento da felicidade”, afirma.

Além disso, o sexo traz muitos outros benefícios. Entre no clima do Dia dos Namorados e confira!

O sexo melhora a saúde do coração

De acordo com a psicóloga, pessoas que praticam sexo com uma maior frequência têm menos probabilidade de desenvolver doenças cardíacas.

Ajuda a reduzir o estresse

“Quanto mais intenso e satisfatório, mais benéfico será o efeito do sexo sobre o estresse”, revela Deise. Isso porque a prática sexual reduz os níveis de cortisol (um dos hormônios associados ao estresse), reduzindo assim a ansiedade, além de provocar a sensação de relaxamento muscular logo após o término do ato sexual.

“Sem a pratica de sexo, há propensão da pessoa passar a sofrer com estresse, disfunção erétil e nervosismo”, alerta a especialista.

Confira a matéria completa no Saúde em Dia, parceiro do Metrópoles.

