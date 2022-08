Shakira e Piqué entram em batalha judicial por avião e R$ 100 milhões

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué entraram em uma briga judicial para disputar a guarda dos dois filhos e um avião avaliado em R$ 100 milhões. Segundo o jornal Prensa Libre, o modelo do avião é um Learjet 60XR, que foi adaptado para acomodar a família. Foram adicionados à aeronave um quarto com duas camas, uma sala de jantar e uma TV de plasma. A capacidade máxima do veículo é de até 10 pessoas. De acordo com o jornal, nenhum dos dois está disposto a abrir mão do avião. Além disso, com o divórcio, os dois passaram a brigar pela guarda dos filhos. Piqué deve permanecer na Espanha, onde defende o Barcelona, enquanto Shakira pode se mudar para os Estados Unidos. A distância física entre os dois países deve dificultar ainda mais a briga pela guarda das crianças. Ao mesmo tempo, a cantora colombiana enfrenta acusações de crimes contra a Fazenda Pública da Espanha. O que fez com que o Ministério Público de Barcelona pedisse para que ela cumprisse uma pena de oito anos de prisão.