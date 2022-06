Shakira e Piqué vivem impasse por guarda dos filhos após divórcio

A separação de Shakira e Piqué ainda está dando o que falar. Entretanto, o grande impasse entre os dois, até o momento, não está relacionado à fortuna do casal, adquirida ao longo dos anos, ou as diversas propriedades. A guarda dos filhos estaria tirando o sono das celebridades.

Isso porque, de acordo com o Informalia, site espanhol, a cantora colombiana estaria decidida a deixar o país de seu amado, enquanto o jogador de futebol acredita que uma mudança, pensando no lado de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, não seria o melhor negócio.



A colombiana vê a oportunidade de sair da Espanha com bons olhos, já que a artista está sendo processada pelo governo espanhol por sonegação de impostos. Estima-se que Shakira esteja devendo US$ 16 milhões para o fisco daquele país, após ter fingido que não morava na Catalunha, Barcelona, entre 2012 e 2014.

De acordo com fontes ouvidas pelo portal europeu, Piqué alega que uma mudança brusca não seria o melhor caminho para as crianças. Isso porque Milan e Sasha nasceram e foram criados na Espanha. Os dois estudam em um colégio bilíngue, que também foca na língua inglesa, e ficar longe dos amigos poderia ser prejudicial. Além disso, o atleta não estaria disposto a ficar longe de seus herdeiros.

