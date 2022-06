Shakira é vista chorando em ambulância dias antes de rumores de separação

Poucos dias antes de ser divulgado que a cantora Shakira está se separando do jogador Gerard Piqué por descobrir uma traição, a artista colombiana foi vista dentro de uma ambulância que estava estacionada em frente a sua casa. Segundo divulgado pelo Hola!, pessoas que estavam no local relataram que a cantora aparentava estar muito nervosa e tendo uma crise de ansiedade. Shakira também não conseguia parar de chorar. Piqué estava presente, assim como a mãe da colombiana, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que também estava nervosa e chorando. Na ambulância, vários médicos tentaram acalmar a dona do hit Waka, Waka. Em meio ao atendimento, que aconteceu no último sábado, 28, os profissionais perguntaram se ela precisava de ajuda psicológica e a artista teria respondido que sim.

Piqué tentou acalmar a mãe dos seus filhos com um abraço e, depois disso, o jogador entrou no seu carro e seguiu a ambulância até a clínica em que Shakira foi levada, em Barcelona. Ainda não se sabe o que pode ter causado a crise de ansiedade na cantora. As pessoas que estavam no local garantiram que não se tratava de um acidente. Na última quarta-feira, 1, o site espanhol El Periódico divulgou que Shakira e Piqué estavam em processo de separação após a cantora descobrir que foi traída pelo marido. Ainda de acordo com a publicação, o jogador do Barcelona já está há semanas morando sozinho em um apartamento e tem frequentado salas privativas de boates localizadas na capital catalã. Após os rumores de separação, os seguidores da artista notaram que ela e o ator Chris Evans passaram a se seguir nas redes sociais.