Shantal se revolta após roubo em estoque da sua loja de joias: ‘Vou atrás até no inferno’

A influenciadora Shantal Verdelho divulgou nesta segunda-feira, 6, que todo o estoque da loja de joias que possui foi roubado. Em uma série de stories no Instagram, a mulher do modelo Mateus Verdelho mostrou como os assaltantes deixaram o local após o roubo. “Levaram tudo, tudo, tudo. Todas as nossas joias, todo o estoque que fizemos para abrir a loja nova do shopping Todo o nosso trabalho de anos e anos… todo nosso investimento”, escreveu na rede social. Shantal disse que decidiu expor o que aconteceu, pois acredita que dessa forma há mais chances dos bandidos serem encontrados. “Quis resguardar o assalto da minha casa com medo, mas resguardar fez com que nada fosse descoberto. Mexeram com as minhas coisas e eu deixei para lá, mas agora mexeram com a minha família e com as coisas da minha família e eu vou atrás de quem fez até no quinto dos inferno.”

Shantal comentou que a empresa cresceu aos poucos e que ela e seus familiares investiram muito dinheiro para conseguir abrir uma loja. “A gente começou essa empresa no closet do Mateus, colocamos uma impressora, sentávamos no chão e fomos fazendo joia por joia sem copiar ninguém, joias com filosofias e mensagens do bem, feitas em família, desenhadas pela minha mãe, feitas pela minha tia, cuidadas pela minha irmã, divulgadas por mim.” As joias dos clientes que já tinham feito suas encomendas estavam guardadas em um lugar diferente e, graças a isso, os bandidos não levaram. “De resto, todo o nosso estoque, caneta, papel… levaram tudo”, finalizou. A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), mas ainda não obteve retorno.