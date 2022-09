Shayene Cesário, ex-A Fazenda 5, afirma que recebeu ameaças de morte a ela e para filha

Depois da ex-A Fazenda 5, Shayene Cesário, receber a notícia de que seu marido foi assassinado no estacionamento de uma farmácia, a musa do carnaval afirmou ter recebido ameaças de morte.

Em uma entrevista ao jornal Extra, Shayene disse que recebeu uma mensagem no celular de Wilson — marido da influenciadora — com ameaças de morte direcionadas não somente a ela, mas também à filha de nove anos do casal.

“A minha filha pegou o telefone dele e recebeu uma mensagem muito pesada falando que iam tirar a vida dela e a minha. Ela não entendeu nada, ficou muito assustada, eu também fiquei, porque a gente tem medo pela violência e porque a gente quer viver em paz, ainda mais depois desse baque enorme que vida me deu, de ficar viúva com uma filha tão novinha”, desabafou Shayene.

Shayene Cesário revela que recebeu ameaças de morte (Foto: Reprodução / Divulgação / Record)

A musa do carnaval ainda revelou que não sabe da onde vai tirar forças para superar toda essa situação: “Eu tenho 37 anos [de idade]. Não aguento. Não sei se eu vou aguentar, se vou ter forças, está muito difícil. Eu estou despedaçada, estou arrasada”.

Shayene revelou que a filha viu o assassinato do pai A ex-participante do reality rural da Record disse que, no momento do assassinato, estava no carro e na companhia de sua filha. Segundo ela, infelizmente, a menina acabou vendo tudo o que aconteceu com o pai.

“Ela estava junto, ela viu tudo, ficou muito assustada. Ela nunca tinha visto violência de perto, nunca viu nada de ruim. Era um mundinho de conto de fada, de princesa, de papai noel e fada do dente. Foi muito triste. Ela viu e saiu correndo. O desespero dela me dizendo mãe, o que aconteceu com o papai? Ele deitado. Foi muito ruim”.

Shayene ainda desabafou que não conseguiu prestar socorro e que o companheiro acabou falecendo na hora. “A gente vivia uma vida muito boa, muito tranquila. Ele não andava nem com segurança, não tinha esse problema. Foi pego pelas costas, com um tiro na cabeça, um único tiro, eu não tive nem como socorrer, ele nem agonizou, morreu na hora. Eu fiquei desesperada pela minha vida, da minha filha e a dele”.

