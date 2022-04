Sherlock Holmes: Chapter One é adiado para Xbox One

Sherlock Holmes: Chapter One é o mais novo jogo baseado no famoso detetive, o jogo está sendo desenvolvido pela Frogwares, responsável por outros títulos sobre Sherlock Holmes como; Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter e The Sinking City.

O jogo do Sherlock já se encontra disponível no PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X desde o dia (16) de Novembro de 2021, mas a desenvolvedora confirmou que o título também será lançado para PlayStation 4 e Xbox One.

Hoje a Frogwares revelou que a versão PlayStation 4 do jogo será lançada no dia (28) de Abril, mas também anunciou que decidiu adiar indefinidamente a versão Xbox One do jogo.

O motivo do adiamento é porque o jogo não se saiu muito bem na antiga geração, e acabou resultando em muitos problemas durante o seu desenvolvimento. Além disso, a guerra na Ucrânia também foi uma das responsáveis por atrasar esta versão do jogo.

A equipe não sabe se ainda vai conseguir lançar a versão Xbox One do jogo, mas garante que quem comprou essa versão, pode já pedir reembolso, para evitar futuras dores de cabeça.

Sherlock Holmes: Chapter One é um thriller de detetive que mostra a trajetória do famoso Sherlock Holmes em uma versão jovem dele, investigando o mistério da morte de sua mãe. O jogo contará com um mundo aberto e vivo, cheio de possibilidades e mistérios para serem resolvidos e com muitas reviravoltas.