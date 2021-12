Shineray confirma abertura de loja em Teixeira de Freitas

Giro no Mundo



Publicado em 21 de dez de 2021 e atualizado às 09:33

As especulações de muitos, apontavam para uma realidade cheia de oportunidades, com a confirmação da instalação de uma concessionária exclusiva da Multinacional Shineray do Brasil, no município de Teixeira de Freitas.

Com a chegada do novo ano (2022), também será momento da inauguração da unidade que contará com repleto portifólio da marca, expondo produtos elétricos e a combustão. A assinatura do contrato de concessão, celebrado de forma plurilateral entre empresários e a marca de veículos de duas rodas, aprova a oferta dos produtos a um público que busca agilidade na locomoção.

Anunciado no início do mês sobre a interação de empresários com a empresa Shineray, revelava a possibilidade da chegada da marca, criando assim uma elevação da procura dos produtos e motos no público teixeirense.

Atualmente, a Shineray do Brasil possui 190 concessionárias e totaliza 250 Pontos de Venda (PDVs) em 25 estados brasileiros. Na Bahia a marca possui concessionárias em Salvador, Itabuna, Vitoria da Conquista, dentre outras cidades.

Na região do Extremo Sul a maior representação da marca é a empresa MOTO FÁCIL, uma concessionária exclusiva, instalada há 12 anos em Itamarajú, tem segmentado a oferta e facilitado as aquisições de produtos SHINERAY. Como a MOTO FÁCIL tem presença exclusividade na região, foi direcionado o questionamento da futura representação em Teixeira de Freitas.

Em contato com a direção da Moto Fácil nos telefones (73) 3294-0031 e (73) 99962-0031. Poucas informações foram repassadas, apenas uma frase curiosa: “Os sonhos vem em resultado de muitos pensamentos”, deixando evidente que nos próximos dias terá a permissão de anunciar os futuros parceiros da marca.