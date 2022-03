Shineray inaugura loja nesta quinta-feira em Teixeira de Freitas

Giro no Mundo



Publicado em 7 de mar de 2022 e atualizado às 16:30

A Multinacional Shineray Motos do Brasil e a Concessionária MOTO FÁCIL, inaugura nesta quinta-feira (10) de março, uma loja exclusiva da fábrica Shineray na cidade de Teixeira de Freitas.

O Empreendimento de propriedade do empresário Rafael Meira, também detentor da marca nas cidades de Itamarajú, Eunápolis e Porto Seguro, com ramificação a 13 anos no mercado, pode revolucionar o comércio de motos na cidade de Teixeira de Freitas.

Devido a concessionária trabalha com entregas de motos no ato da compra, sem necessidade do cliente esperar por meses ou na demora da chegada do produto, algo comum nas demais marcas.

A diretoria da Loja informa que no dia da inauguração, financiará motos no boleto em até 48X para qualquer pessoa (sem comprovante de RENDA) ou cartão de credito em até 36 vezes. O Objetivo é mostrar o diferencial na aprovação. A concessionária está localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3511 em frente a Casa das Gôndolas, próximo a Bahia Motos, no centro de Teixeira de Freitas.

A empresa que é especializada em vendas de motos de 50cc, destaca ainda que é a única loja que faz entregas de motos no ato da compra, pois possui um grande estoque de motos a pronta entrega em todo estado da Bahia. A direção de loja aproveitou para convidar a população teixeirense para a inauguração nesta quinta-feira (10) de março e disponibilizou os telefones de WhatsApp 73 99811-9600 ou 2011-9600 para qualquer informação.