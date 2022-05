Shopee aponta quanto brasileiros devem gastar, em média, no Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando, para alegrai do comércio, e as plataformas de e-commerce também estão de olho no consumidor, que costuma não deixar a data passar em branco. Uma pesquisa realizada pela Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, consultou mais de 2 mil brasileiros de todas as regiões do país, para entender o comportamento de compra dos consumidores para o Dia das Mães, comemorado no dia 8 de maio. O levantamento revelou a intenção de gasto médio de R$ 233 com o presente das mães.

O estudo também apontou os quatro principais fatores que fazem os consumidores irem às compras online: variedades de produtos, boas promoções, preço baixo e frete grátis.

Quando questionados sobre as categorias dos produtos que pretendem comprar para a data, os entrevistados revelaram uma lista de preferidos: Moda 48%; Eletrônicos 18% e Casa, Cozinha e Decoração 15%. E entre os itens mais desejados estão: perfume, vestido, bolsa, celular, sapatos, maquiagem, fone de ouvido e air fryer.