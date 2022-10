Shopping da Bahia lança projeto multiuso em evento na Casas Conceito

Na próxima terça-feira (18), um evento exclusivo para convidados vai revelar todos os detalhes do projeto multiuso que será erguido no entorno do Shopping da Bahia. A apresentação reunirá cerca de 200 pessoas na Casas Conceito, no Santo Antônio Além do Carmo, e contará com buffet de Vini Figueira. A diretoria da Aliansce Sonae, administradora e proprietária do Shopping da Bahia, marcará presença, além de executivos de shoppings da rede pelo país, lojistas, empresários, formadores de opinião, jornalistas e representantes do varejo de todo o Brasil.

Durante o evento serão apresentados detalhes, como o masterplan do projeto, que vai remodelar a região do entorno do Shopping com a construção de torre comercial, torre residencial, um retrofit completo e expansão do centro de compras.

“Há quase 50 anos, nós mudamos o vetor de desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Agora, estamos prestes a entregar ao mercado o Shopping da Bahia do futuro. Um empreendimento mais sustentável, inovador e dinâmico. Um espaço que está se preparando para continuar a fazer parte da história dos baianos”, nos disse Ewerton Visco, diretor regional Norte e Nordeste da Aliansce Sonae.

No início de 2023, a fachada do Shopping da Bahia também começará a ser modificada (Foto: Divulgação)

Reconhecimento

Primeiro restaurante a servir apenas menu degustação em Salvador, o Origem acaba de entrar para a lista de restaurantes preferidos dos usuários do TripAdvisor em todo o mundo. A casa mais autoral do casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca conquistou a 12º colocação global – e a 2ª na América do Sul – entre os estabelecimentos de alta gastronomia no Traveler’s Choice Best of the Best 2022.

Restaurante Origem (Foto: Divulgação)

Data festiva

A loja Casulo Tecidos e Decorações, que possui sede na Alameda das Espatódeas, está completando 15 anos. Para comemorar, as sócias Márcia Leal e Liliane Andrade vão promover jantar restaurante Ori, no Horto Florestal, para 50 convidados. Será na próxima terça-feira, com menu especial preparado para a ocasião.

Márcia Leal e Liliane Andrade (Foto: Divulgação)

Temporada baiana

Matheus Mazzafera tirou uns dias de folga de sua agenda concorrida e veio passar uma temporada em Salvador. Mineiro, radicado em São Paulo, o influenciador digital está na cidade para o aniversário do irmão, o empresário Antonio Mazzafera, CEO do grupo Fera Investimentos, que celebra nova idade neste sábado. Hospedado no Fera Palace, no Centro Histórico, Matheus vem aproveitando sua passagem na capital baiana para reencontrar amigos, produzir conteúdo e atualizar sua lista de lugares preferidos na cidade, que já conta com os restaurantes Soho, onde jantou na segunda-feira passada, e Omí, localizado no hotel.

Matheus Mazzafera (Foto: Lucas Assis)

Festa da cerveja

Criada no século 19, na cidade de Munique, na Alemanha, a Oktoberfest se tornou uma grande celebração da cultura da cerveja, replicada em diversos lugares do mundo. Em Salvador, a festa vai ganhar uma edição no dia 29, na AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), em Piatã, local que tem sido palco de eventos cervejeiro na cidade. Criada pela DuCA 30 Produções, a Oktoberfest Salvador terá clima de quermesse, com atrações para todas as idades, a partir das 13h.

Alô Alô Folia

A Expo Carnaval iniciou sua programação nesta sexta-feira no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, com o objetivo de aprimorar a maior festa de rua do mundo, que em 2023 deve somar mais de 90 mil eventos em todo o país. A abertura contou com importantes agentes e representantes da música de várias cidades brasileiras. Neste sábado, Ivete Sangalo encerrará a programação do evento, promovido pela Zum Brazil ao lado da Iessi, e coproduzido pela Join Produções, com apoio da Prefeitura de Salvador.

Inauguração

Os diretores da Clínica Elsimar Coutinho inauguram nova unidade, terça-feira, no 29º andar do Edifício Vitraux, na Avenida Garibaldi. A comemoração será marcada com um evento para convidadas (a festa será direcionada para o público feminino), também na terça, no restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia.